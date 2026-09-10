Уряд пропонує посилити гарантії для покупців нерухомості

Уряд хоче запровадити десятирічну гарантію на якість нових об'єктів нерухомості і пропонує внести зміни до Цивільного кодексу та двох законів.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Уряд підтримав ініціативу Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб запровадити щонайменше 10-річну гарантію на якість нових об'єктів нерухомості — від моменту прийняття їх в експлуатацію", – зазначено у повідомленні.

Для запровадження цих змін пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України та законів "Про регулювання містобудівної діяльності" і "Про захист прав споживачів".

"Людина, яка купує нову нерухомість, має бути захищена не лише в момент її придбання. Ми пропонуємо запровадити щонайменше 10-річну гарантію на якість об'єкта", — зазначила заступниця міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Наталія Козловська.

"Якщо протягом цього часу власник виявить недоліки, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, він зможе вимагати від замовника будівництва їх усунути. Якщо власник усуне недоліки самостійно, замовник має відшкодувати ці витрати", — пояснила вона.

За якість об'єкта протягом гарантійного строку відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник.

Нові правила стосуватимуться завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, за винятком об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, та окремих об'єктів з незначними наслідками.

Якщо власник протягом 10-річного гарантійного строку виявить недоліки, він повідомляє про них замовника будівництва.

Недоліки, які впливають на можливість нормально користуватися нерухомістю, підтверджує звітом сертифікований фахівець за результатами обстеження.

Замовник будівництва протягом 30 днів має запропонувати, як і в які строки усунути недоліки або надати обґрунтовану відмову. Власник погоджує запропонований спосіб або відмовляється від нього протягом 7 днів. Після погодження замовник усуває недоліки у визначені строки.

Також власник також може усунути їх самостійно або залучити інших фахівців. У такому разі замовник будівництва має повністю компенсувати витрати на ремонт, пояснили у відомстві.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна.