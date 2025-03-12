Шведська та українська оборонні компанії Saab і Radionix підписали Меморандум: що це передбачає

Шведська та українська оборонні компанії Saab і Radionix підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо наміру сформувати стратегічну співпрацю у сфері датчиків та оборонної електроніки з метою зміцнення обороноздатності України.

Про це йдеться на сайті Saab.

Зазначається, що співпраця передбачатиме розробку та обслуговування датчиків і оборонної електроніки, використовуючи сильні сторони обох компаній.

Radionix надасть цінні ноу-хау в сфері радіолокаційного та оптичного прицільного обладнання, Saab зробить свій внесок своїм досвідом у оборонній промисловості та знаннями у цих технологічних сферах.

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