Депутата звинуватили в незаконному збагаченні на майже 30 мільйонів гривень

Броварська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутата Зазимської сільської ради Броварського району Київської області.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Прокурор Броварської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно депутата Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, який обіймає посаду спеціаліста-землевпорядника в тій же раді, говориться у повідомленні.

Посадовця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення за статтею Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

Під час досудового розслідування висновки НАЗК стосовно незаконного збагачення посадовця знайшли своє підтвердження. Зокрема, встановлено, що близькі особи декларанта за його дорученням набули необґрунтовані активи на майже 29,8 млн грн, говориться у повідомленні.

"Якщо провину депутата буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", – зазначає НАЗК.

