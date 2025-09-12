Суд наклав арешт на будинки та землю заступника міністра охорони здоров’я

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на дві земельні ділянки та два житлових будинки на території Київської області. Аналіз доходів та видатків посадовця встановив, що він не міг придбати ці активи за рахунок законних джерел.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Позов до суду заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами НАЗК та доказів, самостійно одержаних у встановленому законом порядку.

САП вимагає визнати необґрунтованими активи заступника міністра охорони здоров’я України – головного санітарного лікаря України на понад 3,2 млн грн та стягнути їх в дохід держави.

"Посадовець у 2021–2022 роках набув дві земельні ділянки та два житлових будинки на території Київської області. Однак аналіз доходів та видатків посадовця встановив неможливість набуття цих активів за рахунок законних джерел", – повідомляє НАЗК.

"За таких обставин прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів і їх стягнення в дохід держави. Вищий антикорупційний суд наклав арешт на зазначені активи", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на понад 7 млн грн, які належать родині колишнього голови Дарницької районної державної адміністрації м. Києва.

Раніше повідомлялося, що НАЗК виявило недостовірні відомості на понад 3,1 млн грн у декларації ексначальника регіонального сервісного центру МВС.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році посадовці зареєстрували у своїх деклараціях на 49% більше криптовалюти, аніж роком раніше.

За результатами моніторингу способу життя чиновників за сім місяців 2025 року винесено 17 судових рішень про цивільну конфіскацію активів на 30 млн грн.

Упродовж першого півріччя 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції отримало близько 9,5 тис. повідомлень про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій за результатами кампанії декларування–2024.