Ексначальник сервісного центру МВС не задекларував 3,1 мільйона гривень

НАЗК виявило недостовірні відомості на понад 3,1 млн грн у декларації ексначальника регіонального сервісного центру МВС.

Про це йдеться у публікації на сайті НАЗК.

НАЗК завершило повну перевірку щорічної декларації за 2023 рік, поданої колишнім начальником регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС у Рівненській області Валерія Бельця.За результатами перевірки виявлено ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,1 млн грн, говориться у повідомленні.

Зокрема, експосадовець "приховав" від декларування:

дві земельні ділянки 930 кв.м та 915 кв.м у місті Рівному, мінімальною ринковою вартістю понад 3,17 млн грн, які він отримав у власність у звітному періоді в подарунок від своєї дружини;

власний дохід у вигляді подарунка у негрошовій формі - вартість отриманих у дар тих самих земельних ділянок;

дохід дружини, отриманий у вигляді виплати частки у статутному капіталі ТОВ «ВІЛАР-ТРЕЙД» після виходу зі складу його учасників.

"Цікавим є факт, що дружина експосадовця, перебуваючи у складі засновників ТОВ "ВІЛАР-ТРЕЙД" один день, вийшла зі складу учасників товариства і отримала у власність дві земельні ділянки ринковою вартістю 3,17 млн грн як компенсацію частки в статутному капіталі товариства", – розповідає НАЗК.

"За декілька місяців ці ділянки були подаровані декларанту. При цьому розмір частки у статутному капіталі товариства, яку придбала дружина експосадовця, становив лише 3,8 тис. грн", – говориться у повідомленні.

За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтований висновок та скерувало матеріали до Державного бюро розслідувань, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею Кримінального кодексу України про недостовірне декларування.

