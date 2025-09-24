Депутата обвинили в незаконном обогащении на почти 30 миллионов гривен
Броварская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Зазимского сельского совета Броварского района Киевской области.
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Прокурор Броварской окружной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении депутата Зазимского сельского совета Броварского района Киевской области, который занимает должность специалиста-землеустроителя в том же совете, говорится в сообщении.
Чиновника обвиняют в совершении уголовного преступления по статье Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.
Во время досудебного расследования выводы НАПК относительно незаконного обогащения чиновника нашли свое подтверждение. В частности, установлено, что близкие лица декларанта по его поручению приобрели необоснованные активы на почти 29,8 млн грн, говорится в сообщении.
"Если вина депутата будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - отмечает НАПК.
