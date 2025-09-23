Перевірки декларацій: рівненський чиновник "забув" про майже 13 мільйонів гривень

Національна поліція повідомила про підозру у недостовірному декларуванні директору комунального підприємства Рівненської міської ради.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Йдеться про директора КП "Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс "Електронік – Рівне" Рівненської міської ради.

Слідче управління Головного управління Національної поліції у Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури повідомило йому про підозру у недостовірному декларуванні.

Підозру повідомили у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції.

Зокрема, посадовець у декларації за 2022 рік "забув" задекларувати належний йому об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок загальною площею 374,7 м2, розташований на земельній ділянці, яка належить йому на праві власності, вартістю майже 8,2 млн грн.

А також – фінансове зобов’язання дружини у розмірі 170 тис. дол. США, що еквівалентно 4,6 млн грн.

Загальний розмір недостовірних відомостей, вказаних у декларації, становить понад 12,8 млн грн, повідомляє НАЗК.

