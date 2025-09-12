Перевірка декларацій: в київської чиновниці можуть забрати квартири й катер

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на понад 7 млн грн, які належать родині колишнього голови Дарницької районної державної адміністрації м. Києва.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Позов подано на підставі матеріалів НАЗК та отриманих спільно з Національним антикорупційним бюро України доказів.

Йдеться про:

дві квартири площею майже 170 кв. м у столичному житловому комплексі;

два нежитлові приміщення площею 220 кв. м в одному з районів столиці;

круїзний катер "Bayliner 245 SB", 2007 року випуску.

"Загальна вартість активів становить майже 7,2 млн грн. Під час проведення повної перевірки декларації НАЗК з’ясувало, що дружина посадовця набула зазначені активи протягом 2020–2021 років. Водночас декларант мав право розпоряджатися даним рухомим і нерухомим майном", – говориться у повідомленні.

Уповноважені особи Національного агентства проаналізували доходи та видатки посадовця та його родини та прийшли до висновків про неможливість придбати активи за рахунок законних коштів.

Активи може бути стягнуто на користь держави за рішенням ВАКС відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, зазначають у НАЗК.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що НАЗК виявило недостовірні відомості на понад 3,1 млн грн у декларації ексначальника регіонального сервісного центру МВС.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році посадовці зареєстрували у своїх деклараціях на 49% більше криптовалюти, аніж роком раніше.

За результатами моніторингу способу життя чиновників за сім місяців 2025 року винесено 17 судових рішень про цивільну конфіскацію активів на 30 млн грн.

Раніше повідомлялося, що НАЗК виявило тенденцію збільшення випадків декларування авто за заниженою ціною. Журналісти видання NGL.media виявили у деклараціях чиновників, правоохоронців, мерів і народних депутатів сотні випадків заниження вартості придбаних автомобілів.

Упродовж першого півріччя 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції отримало близько 9,5 тис. повідомлень про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій за результатами кампанії декларування–2024.