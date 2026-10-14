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Через ранковий удар балістикою у Києві перебої зі світлом

Володимир Тунік-Фриз — 14 жовтня, 09:00
Через ранковий удар балістикою у Києві перебої зі світлом

Українська правда

Російські окупанти завдають комбінованої атаки по Україні. Зокрема, протягом ночі, 14 жовтня, в Києві та деяких областях декілька разів пролунала ракетна та дронова тривога. У столиці перебої зі світлом.

Джерело: КМВА, мапа тривог, Повітряні сили, ДТЕК, Кличко у соцмережах

Дослівно Кличко: "Масованого удару балістикою зазнали енергообʼєкти Києва та області.

У столиці перебої зі світлом".

Деталі: У ДТЕК повідомили, що атака ворога призвела до аварійних відключень в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського району столиці

Стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють.

Загроза триває. Місцева влада закликала мешканців міста пройти до найближчих укриттів.

Крім того, в ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Світло енергетика

енергетика

Через ранковий удар балістикою у Києві перебої зі світлом
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