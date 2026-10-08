У Києві зупинилося метро через падіння напруги
У київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів через зниження напруги від зовнішніх джерел електроживлення.
Про це повідомила КМДА.
Також у метро зупинилася робота ескалаторів.
Часу відновлення роботи КМДА не назвала – про це обіцяють повідомити додатково.
За повідомленнями із місцевих ТГ-каналів, зупинилися усі три гілки метро. Додаткових деталей міська влада не повідомила.
Оновлено о 18:40. У КМДА повідомили, що на "синій" та "зеленій" лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами.
Рух поїздів на "червоній" лінії наразі призупинений.
Оновлено о 19:24. Поїзди відновили рух на всіх лініях столичного метрополітену.
Нагадаємо:
Раніше 8 жовтня через відсутність напруги в контактній мережі затримувався рух низки трамвайних і тролейбусних маршрутів Києва.