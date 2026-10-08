У Києві зупинилося метро через падіння напруги

У київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів через зниження напруги від зовнішніх джерел електроживлення.

Про це повідомила КМДА.

Також у метро зупинилася робота ескалаторів.

Часу відновлення роботи КМДА не назвала – про це обіцяють повідомити додатково.

За повідомленнями із місцевих ТГ-каналів, зупинилися усі три гілки метро. Додаткових деталей міська влада не повідомила.

Оновлено о 18:40. У КМДА повідомили, що на "синій" та "зеленій" лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами.

Рух поїздів на "червоній" лінії наразі призупинений.

Оновлено о 19:24. Поїзди відновили рух на всіх лініях столичного метрополітену.

Нагадаємо:

Раніше 8 жовтня через відсутність напруги в контактній мережі затримувався рух низки трамвайних і тролейбусних маршрутів Києва.