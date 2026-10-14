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У Києві проблеми з водою вже у трьох районах

Володимир Тунік-Фриз — 14 жовтня, 12:51
У Києві проблеми з водою вже у трьох районах
У Києві проблеми з водою вже у трьох районах
Getty Images

Внаслідок проблем після російських обстрілів, відбувається зниження тиску у Шевченківському, Солом'янському та Печерському районах Києва.

Про це повідомляє "Київводоканал".

Через знеструмлення окремих водопровідних об'єктів столиці відбулося аварійне припинення роботи насосного обладнання. У зв'язку з цим спостерігаються перебої з водопостачанням.

  • Шевченківський та частково Солом'янський райони: знижений тиск у водопровідній мережі.
  • Печерський район: у верхній частині району тимчасово відсутнє водопостачання, у нижній частині спостерігається зниження тиску.

"Нагадуємо, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті КП "Київводфонд"", йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Російські окупанти завдали комбінованої атаки по Україні. Зокрема, протягом ночі, 14 жовтня, в Києві та деяких областях декілька разів пролунала ракетна та дронова тривога. У столиці перебої зі світлом.

Київ вода

вода

У Києві проблеми з водою вже у трьох районах
У Печерському районі Києва через російські атаки проблеми з водопостачанням
У столиці перебої з водопостачанням після атаки на енергообʼєкт

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