У Києві проблеми з водою вже у трьох районах

Внаслідок проблем після російських обстрілів, відбувається зниження тиску у Шевченківському, Солом'янському та Печерському районах Києва.

Про це повідомляє "Київводоканал".

Через знеструмлення окремих водопровідних об'єктів столиці відбулося аварійне припинення роботи насосного обладнання. У зв'язку з цим спостерігаються перебої з водопостачанням.

Шевченківський та частково Солом'янський райони: знижений тиск у водопровідній мережі.

Печерський район: у верхній частині району тимчасово відсутнє водопостачання, у нижній частині спостерігається зниження тиску.

"Нагадуємо, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті КП "Київводфонд"", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Російські окупанти завдали комбінованої атаки по Україні. Зокрема, протягом ночі, 14 жовтня, в Києві та деяких областях декілька разів пролунала ракетна та дронова тривога. У столиці перебої зі світлом.