Цивільна конфіскація: Вищий антикорупційний суд ухвалив 28 рішень

За час існування механізмому цивільної конфіскації Вищий антикорупційний суд ухвалив 28 рішень, на розгляді суду нині перебувають ще 23 справи.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Це доволі молодий механізм, який розпочав роботу з жовтня 2019 року. Цивільна конфіскація необґрунтованих активів дозволяє стягувати майно в бюджет без необхідності доведення факту кримінального правопорушення та дає змогу швидше, порівняно з кримінальним процесом, вилучати у посадовців незаконне майно", – пояснює НАЗК.

З 28 ухвалених рішень майже 60% грунтуються на матеріалах Національного агентства з питань запобігання корупції. На розгляді суду нині перебувають ще 23 справи на майже 166,5 млн грн, уточнили у НАЗК.

Загалом з 2023 року ВАКС задовольнив 17 позовів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про цивільну конфіскацію за матеріалами НАЗК на понад 75 млн грн. Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення суду першої інстанції на 53,47 млн грн, інформує нацагентство.

Крім того, понад 50 матеріалів НАЗК розглядаються прокурорами САП для вирішення питання щодо звернення до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, говориться у повідомленні.

Лише за понад 8 місяців 2025 року НАЗК скерувало до САП 43 матеріали, з яких один позов за матеріалом 2022 року, чотири — за 2023 рік, дев’ять — за матеріалами 2024 року, 13 позовів за матеріалами 2025 року".

САП подало 27 позовів про визнання активів необґрунтованими. ВАКС ухвалив рішення про цивільну конфіскацію на понад 43 млн грн, додає НАЗК. Зокрема, у вересні за матеріалами НАЗК стягнуто 1,6 млн грн з прокурорки Офісу Генерального прокурора.

У цей же період АП ВАКС підтвердила рішення ВАКС на понад 34 млн грн. Зокрема йдеться про стягнення у дохід держави понад 5 млн грн з посадовця ДМС та конфіскацію квартири сім'ї високопосадовця Нацполіції.

Наразі триває розгляд ще 23 позовів про цивільну конфіскацію. Зокрема, 4,2 млн грн можуть стягнути у дохід держави з родини сумського ексдепутата, ще понад 3 млн грн можуть стягнути у дохід держави з заступниці міністра захисту довкілля та 7 млн грн – з ексголови райдержадміністрації столиці.

"Механізм цивільної конфіскації поступово доводить свою ефективність: зростає кількість справ про цивільну конфіскацію і суми стягнених активів, що сприяє збагаченню державного бюджету та очищенню влади від недоброчесних посадовців", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на понад 7 млн грн, які належать родині колишнього голови Дарницької районної державної адміністрації м. Києва.

Раніше Вищий антикорупційний суд наклав арешт на дві земельні ділянки та два житлових будинки на території Київської області. Аналіз доходів та видатків посадовця встановив, що він не міг придбати ці активи за рахунок законних джерел.

Раніше повідомлялося, що НАЗК виявило недостовірні відомості на понад 3,1 млн грн у декларації ексначальника регіонального сервісного центру МВС.

У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції виявило 46 корупціогенних факторів у проаналізованих нормативно-правових актах.

Уряд схвалив три антикорупційні законопроєкти: спецперевірки НАЗК, цивільна конфіскація в ВАКС, зміни до Кодексу про адмінправопорушення і КПК.

Також нагадуємо, що потягом жовтня–початку листопада 2025 року відбудуться публічні громадські обговорення проєкту Антикорупційної стратегії на 2026–2030 роки.