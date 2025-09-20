Проєкт Антикорупційної стратегії обговорять публічно – НАЗК

Протягом жовтня–початку листопада 2025 року відбудуться публічні громадські обговорення проєкту Антикорупційної стратегії на 2026–2030 роки.

Такий анонс зробило Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Формування антикорупційної політики має ґрунтуватися на принципах прозорості та інклюзивності. Саме тому важливим етапом підготовки нової Антикорупційної стратегії є залучення громадськості, експертів та наукової спільноти до її обговорення", – говориться у повідомленні.

НАЗК розпочинає проведення серії публічних громадських обговорень проєкту. Планується провести поетапне обговорення всіх ключових складових проекту стратегії.Обговорення відбудеться у форматі відеоконференції на платформі ZOOM.

Нагадаємо:

У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції виявило 46 корупціогенних факторів у проаналізованих нормативно-правових актах.

Раніше повідомлялося, що уряд схвалив три антикорупційні законопроєкти: спецперевірки НАЗК, цивільна конфіскація в ВАКС, зміни до Кодексу про адмінправопорушення і КПК.

Зокрема, схвалено ініційований самим нацагентством законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації порядку проведення спеціальної перевірки під час дії воєнного стану в Україні".

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що у серпні завершило 96 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом, порушення виявили у кожній з перевірених декларації.