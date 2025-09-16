НАЗК виявило корупціогенні фактори у законодавстві: де саме ризики

У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції виявило 46 корупціогенних факторів у проаналізованих нормативно-правових актах.

Про це йдеться у публікації на сайті НАЗК.

Нацагентство інформує, що у серпні 2025 року здійснило моніторинг 400 проєктів нормативно-правових актів. Проведено антикорупційну експертизу 14 проєктів НПА.

За її результатами в проєктах НПА ідентифіковано 46 корупціогенних факторів та надано 62 рекомендації щодо їх усунення.

Так, зокрема, у проєкті постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання допомоги для придбання об’єкта житлової нерухомості внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованих територій" НАЗК виявило низку корупціогенних факторів.

Таких, як непрозора процедура створення та діяльності Комісії з питань надання допомоги для придбання житла внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з тимчасово окупованих територій.

Інший фактор – відсутність чітко врегульованої процедури надання допомоги для придбання ВПО житла. Це може створювати труднощі для отримувачів послуги та підвищувати ризики корупційних зловживань чи необґрунтованих відмов.

НАЗК надіслало Міністерству розвитку громад та територій України рекомендації щодо усунення зазначених корупційних ризиків.

За результатами антикорупційної експертизи проєкту постанови уряду "Про внесення змін до Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій", НАЗК виявило, що процедура конкурсного відбору робіт на здобуття премії є непрозорою, що створює ризики корупційних зловживань.

"Національне агентство надало Міністерству освіти і науки України, яке є розробником документу, рекомендації, врахування яких допоможе усунути можливість зазначених корризиків", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд схвалив три антикорупційні законопроєкти: спецперевірки НАЗК, цивільна конфіскація в ВАКС, зміни до Кодексу про адмінправопорушення і КПК.

Зокрема, схвалено ініційований самим нацагентством законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації порядку проведення спеціальної перевірки під час дії воєнного стану в Україні".

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що у серпні завершило 96 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом, порушення виявили у кожній з перевірених декларації.

Упродовж першого півріччя 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції отримало близько 9,5 тис. повідомлень про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій за результатами кампанії декларування–2024