У НАЗК розповіли про особливості нового антикорупційного законодавства

Уряд схвалив три антикорупційні законопроєкти: спецперевірки НАЗК, цивільна конфіскація в ВАКС, зміни до Кодексу про адмінправопорушення і КПК.

Про це йдеться у повідомленні Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зокрема, схвалено ініційований самим нацагентством законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації порядку проведення спеціальної перевірки під час дії воєнного стану в Україні".

Його метою є оптимізація процедури й умов проведення спеціальної перевірки, зазначають у НАЗК.

"Проєкт Закону передбачає, що спеціальна перевірка не проводиться у разі, якщо особа звільняється та призначається не пізніше наступного робочого дня на посаду в межах одного державного органу, органу місцевого самоврядування або на політичну посаду, і щодо такої особи вже проводилася спеціальна перевірка, організована таким органом у період дії воєнного стану", – зазначено у повідомленні.

Це стосується зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, пояснили у НАЗК.

Також уряд схвалив проєкт Закону "Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду справ Вищим антикорупційним судом".

Він спрямований на забезпечення належної динаміки судового розгляду справ у порядку адміністративного і цивільного провадження, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.

У проєкті передбачено: виключити із Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України положення щодо обов’язкового здійснення цивільних та адміністративних проваджень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, у першій інстанції колегіально судом у складі трьох суддів.

Також законопроєкт має закріпити, що справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, залежно від складності, розглядаються суддею Вищого антикорупційного суду одноособово або колегіально у складі трьох суддів цього суду.

Водночас справи, провадження в яких було відкрито до набрання чинності цим Законом, мають розглядатися за правилами, що діяли до набрання ним чинності, зазначили у НАЗК.

Уряд схвалив законопроєкт про "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення".

Цей закон має забезпечити невідворотність юридичної відповідальності особи за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, пояснює нацагентство.

"Реалізація законопроєкту забезпечить своєчасне інформування керівництва або суб'єкта, уповноваженого ініціювати відкриття дисциплінарного провадження, про факт розгляду справи про вчинення особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення та результати розгляду такої справи для подальших дій щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що у серпні завершило 96 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом, порушення виявили у кожній з перевірених декларації.

Упродовж першого півріччя 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції отримало близько 9,5 тис. повідомлень про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій за результатами кампанії декларування–2024