Ціна на бензин у США перетнула психологічний бар’єр

Середня роздрібна ціна на бензин у США вперше за понад три роки перетнула позначку в 4 долара за галон (3.785 мілілітра) на тлі триваючого конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Показник у 4 долари за галон востаннє спостерігався у серпні 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Аналітики називають цю ціну "психологічним бар'єром" для споживачів.

Стрімке зростання цін на пальне почало тиснути на фінанси американських домогосподарств, які вже зіткнулися зі зростанням витрат, говориться у повідомленні.

Це також створює політичні виклики для президента Дональда Трампа та Республіканської партії напередодні листопадових проміжних виборів до Конгресу.

Хоча Трамп обіцяв знизити ціни на енергоносії та збільшити видобуток нафти і газу в США, початок його другого терміну позначився нестабільністю ринків і геополітичними потрясіннями, зазначає агентство.

З моменту початку військових дій США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого середня роздрібна ціна на бензин у США зросла приблизно на 1,06 долара за галон, або на 36%.

Нинішній конфлікт із Іраном спричинив такий самий стрибок цін, як і російське вторгнення у 2022 році. Тоді ціни трималися вище 4 доларів протягом 23 тижнів, проте зараз експерти очікують на охолодження ринку вже найближчими тижнями.

Проте, ціни на паливо можуть зрости ще більше, якщо ціни на сиру нафту продовжать зростати. Ф'ючерси на нафту в США зросли з початку війни, досягнувши 102,88 долара за барель у понеділок, що на 3,24 долара більше.

Вони підскочили більше ніж на 3 долари після того, як Кувейт повідомив, що нафтоналивний танкер був атакований у порту Дубая.

Адміністрація Трампа вжила заходів для пом'якшення зростання цін на енергоносії, оскільки війна затягнулася, включаючи скасування закону про судноплавство Джонса.

Виняток тимчасово дозволяє суднам під іноземними прапорами перевозити паливо, добрива та інші товари між портами США.

Втім, експерти галузі очікують, що це матиме лише незначний вплив на зростання цін, говориться у публікації.

Раніше адміністрація Трампа пообіцяла, що різке підвищення цін на бензин, спричинене війною в Ірані, триватиме лише кілька тижнів.

Для стримування зростання цін на пальне адміністрація Трампа може тимчасово скасувати федеральні обмеження щодо літніх сумішей бензину, спрямованих на боротьбу зі смогом.

Нафта може досягти рекордних 200 доларів за барель, якщо війна в Ірані затягнеться до червня, а протока Ормуз залишиться закритою і Тегеран контролюватиме її.

Міністр фінансів Саудівської Аравії заявив, що у разі затягування війни з Іраном глобальні ринки нафти й сировини зіткнуться з більшими перебоями в ланцюгах постачання, ніж під час пандемії COVID.

Попри війну зі США та Ізраїлем, Іран не лише зберіг експорт нафти, а й різко збільшив на ньому заробітки – продає нафту майже вдвічі дорожче, ніж до війни.