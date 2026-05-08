На АЗС почали знижуватися ціни на дизпальне після зростання

В Україні знизились ціни на дизпальне

Великі мережі АЗС 8 травня почали знижувати роздрібні ціни на дизельне пальне після різкого "просідання гуртового ринку, середня вартість дизпального за день зменшилася на 88 коп./л — до 88,03 грн/л.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95, повідомляє профільне видання enkorr.

Так, преміальні мережі ОККО і WOG зменшили вартість пального на 2 грн/л (89,90 грн/л), фактично компенсувавши попереднє тижневе зростання. При цьому оператори залишили без змін вартість бензину, яка цього тижня зросла на 2 грн/л (77,90 грн/л).

Аналогічно до преміальних, до цін на дизпальне початку травня повернулися UKRNAFTA і UPG, зменшивши стелу на 1 грн/л: до 86,90 грн/л.

На відміну від решти, державний оператор зменшив гривню на бензині, яку додав раніше: 69,90 грн/л.

Підтримали великі мережі й решта. Так, недорахували 1-1,50 грн/л KLO, Mango, Green Wave, Chipo, EURO5, "Авантаж 7", "Фактор" і Chipo. "Фактично з початку травня вартість ДП знизилася лише в останньої четвірки", - пише видання.

Воно зазначає, що зниження цін на АЗС стало прямою реакцією операторів на різке "просідання" гуртового ринку днем раніше. Як зазначали учасники ринку, на півдні з'явилися пропозиції дизпального з відвантаженням на вихідних за 74 грн/л.

Цьому передувало триденне падіння європейських котирувань (сумарно на $158/т, або 6,95 грн/л), що сформувало новий ціновий орієнтир для внутрішнього ринку.

Нагадаємо:

Мережа АЗС "Укрнафта" у квітні вийшла в лідери роздрібного ринку з обсягом близько 120 млн л, ОККО посіла друге місце, WOG – третє.