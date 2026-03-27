Якщо війна в Ірані затягнеться до червня, нафта буде по 200 доларів за барель – аналітики

Нафта може досягти рекордних 200 доларів за барель, якщо війна в Ірані затягнеться до червня, а протока Ормуз залишиться закритою і Тегеран контролюватиме її.

Про це пише Bloomberg.

У інвестиційній компанії Macquarie Group Ltd зазначили, що конфлікт, який триватиме, призведе до історично високих реальних цін. Ймовірність такого сценарію аналітики оцінюють у 40%.

Альтернативний прогноз, ймовірність якого становить 60%, припускає, що війна може закінчитися наприкінці цього місяця.

"Нафта марки Brent має шанси на рекордне місячне зростання в березні, оскільки війна між США, Ізраїлем та Іраном потрясла нафтовидобувний Близький Схід. Конфлікт призвів до того, що Тегеран контролює майже повне закриття Ормузької протоки, що серйозно обмежує потоки енергії, життєво важливі для світової економіки", – говориться у повідомленні.

Якщо протока залишиться закритою на тривалий період, ціни повинні зростати до таких рівнів, щоб знищити історично великий обсяг світового попиту на нафту, йдеться у звіті аналітиків.

У четвер президент США Дональд Трамп відтермінував термін для удару по енергетичних об'єктах Ірану на 10 днів, з другим призупиненням цієї загрози терміни потенційних атак були перенесені на 6 квітня.

Тим часом Тегеран дозволив десяти нафтовим танкерам пройти через протоку "як жест доброї волі".

У довоєнні часи через цю водну артерію щоденно проходило близько 15 мільйонів барелів сирої нафти, а також 5 мільйонів барелів нафтопродуктів, нагадують аналітики.

Читайте також

Нагадаємо:

Ціни на нафту в п'ятницю прямували до тижневого зниження після того, як президент США Дональд Трамп продовжив паузу в ударах по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів.

23 березня Трамп у Truth Social написав, що після "продуктивних" переговорів з Тегераном наказав військовим зупинити удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п'ять днів.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що на прохання Ірану відтермінує атаки на енергетичні об'єкти цієї країни до 6 квітня.

Раніше Міністр фінансів Саудівської Аравії заявив, що у разі затягування війни з Іраном глобальні ринки нафти й сировини зіткнуться з більшими перебоями в ланцюгах постачання, ніж під час пандемії COVID.