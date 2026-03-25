На тлі війни в Ірані США послаблять вимоги до бензину

Для стримування зростання цін на пальне адміністрація Трампа може тимчасо скасувати федеральні обмеження щодо літніх сумішей бензину, спрямованих на боротьбу зі смогом.

Про це пише "НафтоРинок".

Метою такого кроку є стримування зростання цін, спричиненого війною з Іраном. Послаблення правил дозволить зробити бензин дешевшим, оскільки нафтопереробним заводам та роздрібним мережам не доведеться примусово переходити на дорожчі літні суміші бензину.

За даними джерел агентства Reuters, ритейлерам дозволять продовжувати продаж бензину з вмістом 15% етанолу (E15) протягом усього літнього сезону, хоча зазвичай у цей період діють суворіші правила, що обмежують його використання в багатьох регіонах країни.

За звичайних умов США переходять на літні суміші бензину для зменшення забруднення повітря. Ці суміші мають нижчу летючість, що обмежує випаровування, яке за теплої погоди сприяє утворенню смогу.

Проте ціни на нафту та бензин стрімко зросли після того, як війна із Іраном спричинила збої у світових поставках.

Як зазначають аналітики, зміни правил можуть знизити роздрібні ціни на бензин в США на кілька центів за галон, що незначно полегшить становище споживачів та нафтопереробників.

За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), середня ціна за галон низькооктанового бензину в США нещодавно перевищила $3,97, тоді як на початку року становила $3 за галон.

Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA), яке контролює дотримання норм щодо якості пального, у своїй заяві зазначило, що "моніторить ситуацію з постачанням разом із промисловими та федеральними партнерами".

Китай запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизель, намагаючись пом'якшити удар для споживачів і бізнесу від подорожчання нафти, спричиненого ударами США та Ізраїлю по Ірану.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС запроваджують знижки, податкові пільги та ліміти на пальне для стримування інфляції на тлі зростання світових цін на нафту.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз вивчає енергетичні податки, мережеві збори та витрати на вуглець щоб пом'якшити тиск на галузі, які постраждали від високих цін на енергію.

Європейські ціни на природний газ різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі експортному заводу зі скрапленого природного газу.