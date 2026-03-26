Саудити побачили у війні з Іраном загрозу гіршу за наслідки пандемії коронавірусу

Артур Крижний — 26 березня, 20:20
Саудити побачили у війні з Іраном загрозу гіршу за наслідки пандемії коронавірусу
Міністр фінансів Саудівської Аравії заявив, що у разі затягування війни з Іраном глобальні ринки нафти й сировини зіткнуться з більшими перебоями в ланцюгах постачання, ніж під час пандемії COVID.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Виступаючи на інвестиційному форумі FII Forum у Маямі, Мохаммед бін Абдулла Аль-Джадаан сказав, що нафта опинилася в центрі уваги медіа, але істотно постраждала не лише вона. Це й нафтопродукти, і добрива, і алюміній, і корми, і нафтохімія.

"Ми маємо швидко врегулювати конфлікт і об'єднатися, щоб світова економіка не зазнала ще сильнішого удару... Це вплив, який є серйознішим, ніж той, що ми бачили навіть після COVID", - заявив він.

Нагадаємо:

Гендиректор державної енергокомпанії Saudi Aramco Амін Нассер попередив про "катастрофічні наслідки" для світової економіки, якщо війна між США та Іраном затягнеться.

Саудити побачили у війні з Іраном загрозу гіршу за наслідки пандемії коронавірусу
