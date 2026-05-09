АЗС збільшили сплату авансових податків за 4 місяці: як платять компанії та ФОПи

Компанії та ФОПи, які продають пальне, у січні-квітні 2026 року сплатили 1,17 млрд грн авансових внесків із податку на прибуток і ПДФО, що на 3,4% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє профільне видання enkorr з посиланням на відповідь Державної податкової служби.

Зокрема компанії за чотири місяці 2026 року сплатили 1,12 млрд грн авансових внесків із податку на прибуток проти 1,08 млрд грн роком раніше.

Водночас надходження від ФОП становили 54,3 млн грн проти 56,9 млн грн у січні-квітні 2025 року.

У січні 2026 року компанії сплатили 278,2 млн грн авансових внесків, у лютому — 278,7 млн грн, у березні — 283 млн грн, у квітні — 282,7 млн грн.

ФОП за цей період перерахували 13,5 млн грн у січні, 13,5 млн грн у лютому, 13,3 млн грн у березні й 13,9 млн грн у квітні.

За даними ДПС, у квітні 2026 року авансові внески з податку на прибуток сплачували 756 компаній та 123 ФОПи.

Читайте також: Як регулятори реагують на паливний шок

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) заявило про суттєве скорочення кількості незаконних автозаправних станцій у низці регіонів та про додатковий фіскальний ефект для бюджету.