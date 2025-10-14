Чиновника спіймали на закупці дорогих антипаркувальних стовпчиків

Ексначальнику ШЕУ по ремонту та утриманню автошляхів Подільського району вручили підозру у службовій недбалості під час укладання договорів на закупівлю обмежувальних стаціонарних стовпчиків.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру вже колишньому начальнику КП "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району", – говориться у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як неналежне виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

"Встановлено, що під час закупівлі стовпчиків, які забезпечують безпеку пішоходів поруч з проїжджою частиною та обмежують можливість водіїв паркуватися на тротуарах, такі стовпчики придбали меншої висоти, ніж передбачено умовами закупівлі, та гіршої якості. Тобто вони не відповідали вимогам ДСТУ", – повідомляє прокуратура.

Це завдало бюджету столиці збитків на понад 1,5 млн гривень, стверджує міська прокуратура.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюють слідчі СУ ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР Нацполіцї України.

