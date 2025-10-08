Імпорт ласощів без податків на понад 7 мільйонів гривень: БЕБ викрило схему

Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати податку на додану вартість та митних платежів у великих розмірах товариством, яке імпортує і продає кондитерські вироби.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість та митних платежів, повідомляє БЕБ.

"За даними слідства, під час митного оформлення продукції від турецького постачальника посадові особи підприємства вносили до документів недостовірні відомості щодо вартості товарів", – говориться у повідомленні.

Такі дії дозволили компанії уникнути сплати ПДВ та мита на суму понад 7,2 млн грн.

"У ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. Кошти вже сплачені до державного бюджету", – інформує БЕБ.

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення директора товариства від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням заподіяної шкоди.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Нагадаємо:

Раніше Бюро економічної безпеки України викрило організовану групу, яка перевозила предмети розкоші через державний кордон України без сплати мита. У Києві організатори схеми продавали у власному магазині.

Раніше Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему ухилення від податків та контрабанди електроніки.

Раніше Бюро економічної безпеки у Волинській області викрило схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

За січень-серпень митні органи виявили 6 437 порушень митних правил на 7,7 млрд грн.