У Києві комунальники заплатили 1,2 мільйона гривень за рослини, які можна було отримати безоплатно

У Києві керівнику комунального підприємства повідомили про підозру у розтраті бюджетних грошей: 1,2 мільйона гривень сплатили приватній фірмі за рослини, які можна було отримати у міському розсаднику безоплатно.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомлено про підозру керівнику комунального підприємства з утримання зелених насаджень Деснянського району міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2023 року керівник комунального підприємства уклав договір з фізичною особою – підприємцем на постачання дерев та кущів на майже шість мільйонів гривень.

Водночас у структурі КП "Київзеленбуд" функціонує відокремлений підрозділ – міський декоративний розсадник "Теремки", який спеціалізується на вирощуванні необхідних для озеленення міста рослин.

Встановлено, що частину рослин, які комунальне підприємство придбало у підприємця, можна було безоплатно отримати у міському декоративному розсаднику. Однак за них приватному підприємцю заплатили 1,2 мільйона гривень, чим бюджету столиці завдали збитки.

Дії підозрюваного кваліфіковано як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі Деснянського УП ГУ Нацполіції у м.Києві.

