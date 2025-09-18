Борг великих компаній Росії сягнув трильйонів – українська розвідка

Кількість проблемних компаній серед 78 найбільших у росії за рік зросла вдвічі – з 6 до 13.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

До списку увійшли VK, Ozon, авіабудівельний холдинг ОАК, "Русал", "Мечел" та АФК "Система".

"Боргове навантаження корпоративного сектора зростає. Все більше компаній не заробляють навіть на виплату відсотків", – стверджує розвідка.

"Сукупний борг нових проблемних компаній оцінюють у 1,3 трлн рублів. Центробанк допускає окремі банкрутства", – говориться у повідомленні.

За даними розвідки, комранія VK за три роки потроїла борг і завершила 2024 рік зі збитком майже 100 млрд рублів. Маркетплейс Ozon показав збиток у 59 млрд рублів, борг перевищує 240 млрд.

ОАК став найбільшою "чорною дірою" держсектора: борг перевищує 2,3 трлн рублів, а військові замовлення не покривають витрати на обслуговування боргу, повідомляє СЗРУ.

"Русал" втратив постачання з України та Австралії і переорієнтувався на Китай із вимогами знижок; борг понад $6 млрд ставить компанію на межу рентабельності. "Мечел" 2024 року зазнав збитку 36 млрд рублів, а у першому півріччі 2025-го – 40 млрд; чистий борг у сім разів перевищує капіталізацію", – повідомляє розвідка.

Також повідомляється, що АФК "Система" накопичила 315 млрд рублів чистого боргу та показує збитки два роки поспіль.

Серед інших проблемних компаній українська розвідка називає ОМЗ ("Уралмаш-Іжора"), Globaltruck, "Енергія", "М.Відео-Ельдорадо", ТГК-2, ТМК і "Делімобіль".

"Фінансове навантаження на пересічних росіян також зростає: 22 % не здатні обслуговувати кредити, ще 18,5 % витрачають на погашення понад половину сімейного бюджету. 28 % віддають на виплати до 100 % доходу", – зазначає СЗРУ.

За її даними,6% мають понад десять кредитів без стабільного офіційного доходу, що свідчить про критичну залежність від нових позик. Лише 13 % громадян готові розглядати банкрутство.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що близько 20% російських девелоперів опинилися на межі банкрутства через падіння продажів та високі ставки.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що у російському банківському секторі зростає частка проблемних кредитів (NPL) на тлі сповільнення економіки. У корпоративному сегменті на кінець другого кварталу 2025 року NPL піднявся до 10,4% портфеля, а їхній обсяг сягнув $111,9 млрд, збільшившись на $8,6 млрд за квартал.

Також СЗРУ стверджує, що цієї осені Росії кожна десята компанія планує скорочення персоналу. Бізнес змушений урізати витрати через падіння попиту, підвищення податків, подорожчання кредитів та низку інших факторів.

Російська влада різко скоротила обсяги робіт з ремонту доріг на тлі зростаючих проблем бюджету, з якого цього року потрібно витратити на війну 13,5 трлн рублів. За січень–серпень кількість контрактів на дорожні ремонти, укладених структурами державної та муніципальної влади, зменшилась на 25%.

Раніше також повідомлялося, що у Росії вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну фінансування російської армії та закупівлі зброї "з'їли" кожен другий рубль, зібраний з платників податків до федерального бюджету РФ.