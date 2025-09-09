У банківському секторі РФ зростає частка проблемних кредитів – розвідка

У російському банківському секторі зростає частка проблемних кредитів (NPL) на тлі сповільнення економіки.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У корпоративному сегменті на кінець другого кварталу 2025 року NPL піднявся до 10,4% портфеля, а їхній обсяг сягнув $111,9 млрд, збільшившись на $8,6 млрд за квартал, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що вартість кредитного ризику для компаній за три місяці майже подвоїлася. Найбільше погіршення зафіксовано у сфері нерухомості, металургії та вугільній промисловості, де високі ставки тиснуть на бізнес зі спадними доходами.

За таких обставин, банки дедалі частіше вдаються до "ризикованих реструктуризацій", відтерміновуючи визнання втрат. Погіршення відбивається і на самих банках: 48 зі 100 найбільших фінустанов знизили фінансові показники у першому півріччі, а 5 із 13 системно важливих банків зафіксували падіння чистого прибутку на 20% і більше.

Попри публічні заперечення центробанку, у липні Мінфін РФ надав приховану підтримку держбанкам на $6,15 млрд із Фонду національного добробуту у формі субординованих кредитів і депозитів, що фактично стало докапіталізацією та вказує на глибші проблеми сектору, додали у Службі зовнішньої розвідки.

Нагадаємо:

Росіяни почали активніше закуповуватися готівковою валютою. За пів року обсяг заощаджень зріс майже на 1,5 млрд доларів до 93,5 млрд доларів, більший приріст спостерігався лише в першій половині 2022 року.