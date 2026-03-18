Бюджетна підтримка: Норвегія надає Україні 200 мільйонів доларів

Норвегія надасть Україні 200 мільйонів доларів бюджетної підтримки через проєкт Світового банку PEACE.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Щиро вдячні за цей своєчасний внесок для збереження макрофінансової стабільності та безперервної роботи ключових державних послуг – це приклад лідерства Норвегії та її послідовної підтримки України в період великих викликів", – написала вона у Телеграм.

Свириденко зазначила, що від запуску програми в 2022 році проєкт PEACE в Україні вже мобілізував майже 52 млрд доларів, з яких 13,4 млрд спрямовано на виплату пенсій.

"Вітаємо рішення Норвегії надати 200 млн доларів бюджетної підтримки Україні! Цінуємо партнерство Норвегії та її незмінну солідарність з Україною!", – написала вона у Телеграм.

Нагадаємо:

Фахівці Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм розпочали зустрічі з представниками влади України в рамках візиту співробітників МВФ.

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів, оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для розблокування цих коштів.