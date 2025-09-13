Кожна десята російська фірма скорочує штат – дані української розвідки

Цієї осені Росії кожна десята компанія планує скорочення персоналу. Бізнес змушений урізати витрати через падіння попиту, підвищення податків, подорожчання кредитів та низку інших факторів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Найбільші скорочення очікуються у будівництві, ритейлі, консалтингу, машинобудуванні та видобувній галузі. Найуразливішими вважаються молоді спеціалісти, адміністративний персонал, маркетологи, нетехнічні працівники IT та всі, чия робота не дає прямого прибутку", – повідомляє розвідка.

У промисловості під ударом опинилися низькокваліфіковані кадри, яких активно замінюють машини та автоматизовані процеси.

"Водночас скорочення торкнулися навіть найбільших держкорпорацій. «Газпром» уже оголосив про звільнення 1,6 тис. працівників центрального апарату, а об’єднана авіабудівна корпорація «Ростех» планує скоротити близько 1,5 тис. управлінців у москві", – говориться у повідомленні.

Попри офіційну статистику про "дефіцит кадрів"», ситуація на російському ринку праці швидко погіршується. російська економіка входить у фазу системних скорочень, що неминуче вдарить по споживчій активності та добробуту населення, особливо в регіонах, стверджує Служба зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо:

Раніше у Федерації незалежних профспілок Росії повідомили, що на тлі погіршення економічної ситуації на російських підприємствах стрімко зростають борги із зарплати та приховане безробіття. Заборгованість із зарплати за липень зросла на 25% — до 1,7 млрд руб, а кількість працівників під ризиком звільнення, збільшилася у 1,5 раза порівняно з минулим роком.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що в російському банківському секторі зростає частка проблемних кредитів (NPL) на тлі сповільнення економіки. У корпоративному сегменті на кінець другого кварталу 2025 року NPL піднявся до 10,4% портфеля, а їхній обсяг сягнув $111,9 млрд, збільшившись на $8,6 млрд за квартал.

За спостереженнями агентства Bloomberg, зростання російської економіки зупинилося. Доходи від нафти впали. Дефіцит бюджету зріс до найбільшого за останні три десятиліття. Інфляція і процентні ставки залишаються болісно високими. Після значного збільшення військових витрат російські міністри, банкіри та економісти публічно попереджають, що їхня економіка перебуває в глибокій кризі.

Такоє повідомлялося, що економіка РФ двічі поспіль скорочувалася на 0,6% квартал до кварталу, що відповідає визначенню "технічної рецесії". Міністерство економрозвитку фіксує майже повну зупинку річного зростання — лише 0,4% у липні.