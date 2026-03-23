Велика металургійна компанія РФ зупинила 40% потужностей і готує звільнення

Магнітогорський металургійний комбінат (ММК), один з найбільших у Росії виробників сталі, знизив завантаження потужностей до 60%, практично повністю зупинив інвестиції та ремонт обладнання і готується звільнити 10% управлінського персоналу.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на звернення до працівників генерального директора компанії Павла Шиляєва.

"Виробничі потужності російських металургів перевищують ринкові потреби удвічі. Пожвавлення попиту на металопродукцію у 2026 році не очікується. У цих умовах на ММК реалізується комплекс заходів щодо скорочення витрат", — сказав Шиляєв, чиї слова цитує російське інформагентство "Інтерфакс".

За його словами, на початку березня було зупинено шахту "Чертинська-Коксова", виведено з експлуатації частину агрегатів "ММК-Метиз", персонал Лисьвенського металургійного заводу переведено на скорочений робочий день.

"Сьогодні становище галузі дуже складне, — поскаржився Шиляєв. — Прийнято складне, але економічно обґрунтоване рішення — вивести з експлуатації незавантажені виробничі агрегати. Цей захід торкнувся практично всіх підприємств групи".

ММК, що входить до трійки найбільших виробників сталі в Росії та забезпечує 20% усієї сталевої продукції на російському ринку, минулого року скоротив виробництво до мінімуму за останні 10 років — 10,2 млн тонн.

За підсумками року група ММК зазнала чистого збитку в розмірі 14,9 млрд рублів. Виручка компанії скоротилася на 20%, прибуток до відсотків, амортизації та податків (EBITDA) — удвічі, а продажі впали на 7%, до 9,8 млн тонн.

