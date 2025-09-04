Росія на чверть скоротила ремонт доріг

Російська влада різко скоротила обсяги робіт з ремонту доріг на тлі зростаючих проблем бюджету, з якого цього року потрібно витратити на війну 13,5 трлн рублів.

Про це пише The Moscow Times.

За січень–серпень, за даними сервісу "Контур. Закупівлі" кількість контрактів на дорожні ремонти, укладених структурами державної та муніципальної влади, зменшилась на 25%.

Обсяг витрат на дорожні роботи знизився на 11%, до 1,02 трлн рублів.Скорочення ремонту доріг фіксується третій рік поспіль: якщо за 8 місяців 2022 року на ці цілі було витрачено 1,48 трлн рублів, за той же період 2023-го – 1,24 трлн, у 2024-му – 1,14 трлн.

"За 2022-25 роки фінансування дорожніх робіт впало на 32%. Стійке зниження кількості дорожніх закупівель відбувається, оскільки бюджети перерозподіляються на інші пріоритетні напрямки", – говориться у публікації.

У цьому році російська федеральна казна вперше витрачає на армію та закупівлю зброї близько 40% усіх витрат і половину всіх зібраних податків. За перше півріччя за статтею "національна оборона" уряд виділив 8,484 трлн рублів — на 31% більше, ніж роком раніше, і на 95% вище показника 2023 року, хоча доходи бюджету збільшилися лише на 3%, а нафтогазові — обвалилися майже на 20%.

У результаті за першу половину року в бюджеті утворилася "діра" розміром 3,7 трлн рублів, яка до кінця липня зросла до 4,9 трлн.





Російська економіка в другому кварталі увійшла в стадію "технічної стагнації", а щоб відбулося пожвавлення, потрібне істотне зниження ключової ставки, вважає глава "Сбербанка" РФ Герман Греф.

У січні-липні надходження до федерального бюджету Росії від нафтогазового сектора скоротилися на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 69,2 млрд дол.



