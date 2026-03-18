Українці віддають майже весь бюджет на базові речі – дослідження

Українці спрямовують на товари й послуги першої необхідності до 84% свого місячного бюджету, що суттєво більше, ніж у більшості європейських країн.

Про це йдеться в дослідженні Deloitte Ukraine.

У дослідженні зазначається, що для порівняння в Німеччині та Нідерландах частка витрат на базові потреби становить 56-59%.

Найменше українці витрачають на дозвілля — близько 1% бюджету, тоді як у країнах Європи ця частка сягає 16-17%.

Водночас у так званому "бажаному" бюджеті респонденти хотіли б наблизити витрати до більш збалансованої моделі: зменшити частку базових потреб до 46%, натомість збільшити витрати на дозвілля до 19% і підвищити частку заощаджень та інвестицій до 19%.

Медіанна зарплата в Україні з січня 2022 року по січень 2026 року зросла майже на 94%, кількість вакансій на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася на 3,5%.