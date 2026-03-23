Російські порти Приморськ та Усть-Луга зупинили експорт нафти після атаки дронів

Балтійські порти Приморськ та Усть-Луга, найбільші російські експортні нафтові точки, призупинили експорт сирої нафти та палива і після атак дронів.

Про це 23 березня повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Агентство пише, що це призупинення посилює глобальний дефіцит нафти, спричинений закриттям Тегераном Ормузької протоки через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

У порту Приморськ в результаті атаки дронів виникла пожежа. Поки не відомо, чи зазнав порт Усть-Луга якихось пошкоджень

Порт Приморськ здатен експортувати понад 1 млн барелів нафти на добу і є головним каналом постачання російської нафти марки Urals та дизельного пального.

Порт Усть-Луга забезпечує експорт близько 700 000 барелів на добу Торік через порт пройшло майже 33 млн тонн нафтопродуктів.

У Ленінградській області Російської Федерації заявили про масовану атаку безпілотників, "пошкодження ємності з паливом" і пожежу в порту Приморська.