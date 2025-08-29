Новий рекорд: Росія вперше витратила на війну половину зібраних податків

Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну фінансування російської армії та закупівлі зброї "з'їли" кожен другий рубль, зібраний з платників податків до федерального бюджету РФ.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на розрахунки наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, зроблених на основі даних системи "Електронний бюджет".

Частка витрат на війну в доходах казни в першому кварталі 2025 року становила 50,1%, а на кінець другого — 48,2%.

Тягар війни стає для бюджету все важчим: у 2022 році військова машина "спалила" 24,4% надходжень від податків; у 2023 році — 32,05%, у 2024-му — вже 39,05%. Попередній рекорд був зафіксований у першому кварталі 2023 року — 45,4%.

Частка військових статей у видатках нижча, оскільки самі видатки перевищують доходи, а бюджет — дефіцитний.

Так, за січень-червень Мінфін РФ зібрав 17,584 трлн рублів, а витратив — 21,278 трлн. З суми витрат на війну пішло 39,9% за півріччя, а в першому кварталі — 41,2%.

Видання зазначає, що ці значення — абсолютні рекорди в сучасній історії Росії.

