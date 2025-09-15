Близько 20% російських девелоперів – на межі банкрутства

Близько 20% російських девелоперів опинилися на межі банкрутства через падіння продажів та високі ставки.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Вже незабаром їхня частка може перевищити 30%, зазначно у повідомленні. У зоні ризику – компанії, які будують "масове житло" і залежать від іпотечного попиту.



Понад 19 % забудовників офіційно переносять терміни здачі об’єктів, а затримки більш ніж на пів року переводять їх у категорію "проблемних", говориться у публікації.

"Галузь потерпає від низького попиту, обмеженої держпідтримки та відтоку ресурсів на війну проти України. Як наслідок – скорочення продажів, зростання боргового навантаження та замороження будівництва", – стверджує СЗРУ.

"Інвестиції в нерухомість у першому півріччі 2025 року впали на 44 %. Банки жорстко відсіюють клієнтів: у червні відхилили 50,6 % заявок на іпотеку. І навіть позичальникам із бездоганною кредитною історією квартири стають практично недосяжними – реальна вартість іпотеки разом зі страховками та комісіями сягає мінімум 25 % річних", – говориться у повідомленні.

Такий рівень ставок тисне не лише на домогосподарства, а й на бізнес. У корпоративному сегменті частка проблемних кредитів у ІІ кварталі піднялася до 10,4 %, або $111,9 млрд, додавши $8,6 млрд за три місяці. Найбільше погіршення зафіксовано саме в галузі нерухомості.

Російська влада вже почала розглядати можливість запровадження мораторію на банкрутства забудовників, зовнішню санацію та створення тимчасових держфондів для добудови проблемних об’єктів, додає розвідка.

Нагадаємо:

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що у російському банківському секторі зростає частка проблемних кредитів (NPL) на тлі сповільнення економіки. У корпоративному сегменті на кінець другого кварталу 2025 року NPL піднявся до 10,4% портфеля, а їхній обсяг сягнув $111,9 млрд, збільшившись на $8,6 млрд за квартал.

Також СЗРУ стверджує, що цієї осені Росії кожна десята компанія планує скорочення персоналу. Бізнес змушений урізати витрати через падіння попиту, підвищення податків, подорожчання кредитів та низку інших факторів.

Російська влада різко скоротила обсяги робіт з ремонту доріг на тлі зростаючих проблем бюджету, з якого цього року потрібно витратити на війну 13,5 трлн рублів. За січень–серпень кількість контрактів на дорожні ремонти, укладених структурами державної та муніципальної влади, зменшилась на 25%.

Раніше також повідомлялося, що у Росії вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну фінансування російської армії та закупівлі зброї "з'їли" кожен другий рубль, зібраний з платників податків до федерального бюджету РФ.

Економіка Росії має серйозніші проблеми, ніж визнається офіційно, і впродовж наступного року існує реальний ризик системної банківської кризи.