Росіяни почали масово завантажувати корейський месенджер через блокування

У Росії на тлі блокування Telegram зростає інтерес до південнокорейського месенджера KakaoTalk.

Про це пише The Moscow Times.

Сервіс піднявся на друге місце в рейтингу найпопулярніших додатків категорії "Соціальні мережі" у російському сегменті App Store, поступившись лише месенджеру Max.

У RuStore додаток завантажили близько 10 тисяч разів.

Згідно з даними Google Trends, за останні місяці в Росії спостерігається помітне зростання інтересу до KakaoTalk.

Крім того, додаток вперше увійшов до топ-500 безплатних додатків у Росії серед усіх категорій.

Інтерфейс KakaoTalk перекладено російською мовою, тому користуватися ним можна без знання корейської. Однак частина елементів залишається англійською, а окремі фрагменти інтерфейсу можуть бути не повністю локалізовані.

KakaoTalk був запущений у 2010 році. У Південній Кореї ним користується переважна більшість власників смартфонів — понад 90%. За даними розробників, загальна кількість завантажень у всьому світі перевищує 150 млн.

Месенджер пропонує стандартний набір функцій: обмін текстовими повідомленнями, надсилання зображень і стікерів, групові чати, канали, а також голосові та відеодзвінки.

У Росії повідомляли про масштабні проблеми в роботі Telegram у всіх його версіях навіть у разі використання VPN. Він фактично повністю заблокований.

Російські чиновники, депутати та топменеджери держкомпаній не довіряють "національному" месенджеру Мах і купують для його встановлення окремі сімкарти та смартфони.