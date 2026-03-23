Сироватко йде з посади гендиректора NovaPay

Ігор Сироватко завершує роботу на посаді генерального директора компанії NovaPay групи компаній NOVA – він обіймав цю посаду з вересня 2025 року.

Про це повідомили у компанії NovaPay.

Рішення було ухвалено за взаємною згодою сторін після обговорення подальшого формату управління компанією на наступному етапі її розвитку, говориться у повідомленні.

Компанія повідомляє, що Сироватко продовжить роботу в компанії до кінця березня та забезпечить передачу ключових процесів, задач і зон відповідальності команді.

Виконуючим обовʼязки СЕО NovaPay призначено Ігоря Приходько, який до цього працював CFO NovaPay.

У групі NOVA подякували Сироватку за співпрацю та внесок у розвиток компанії. "Ми вдячні Ігорю за роботу та бажаємо успіхів у подальших професійних проєктах", — зазначили в компанії.

Сам Сироватко подякував акціонерам і команді за довіру та спільну роботу, висловивши впевненість у подальшому розвитку NovaPay.

"Оновлена управлінська команда NovaPay продовжує працювати над реалізацією стратегії компанії по наданню найкращих фінансових послуг клієнтам", – зазначив співвласник групи NOVA Вячеслав Климов.

Відомо, що Сироватко має фінансовий досвід у банківській сфері, а в OLX він керував департаментом клієнтського сервісу в Україні та Центральній Азії.

Читайте також: Вячеслав Климов, "Нова пошта": Тиск на бізнес змінює формати, але не припиняється

Нагадаємо:

Національний банк України визначив важливі платіжні системи в Україні, це у тому числі "Visa", Visa International Service Association, США, "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США та "NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна;

Раніше Національний банк України оштрафував низку банків на загальну суму 205,8 млн грн., заходи впливу було застосовано також до чотирьох небанківських фінансових установ, у тому числі ТОВ "НоваПей Кредит". У NovaPay зазначили, що більша частина зауважень НБУ стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу клієнтів при кредитних операціях, і компанія згодом врахувала рекомендації.