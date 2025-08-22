Boeing веде переговори про продаж 500 літаків Китаю

Американська компанія Boeing веде переговори щодо укладення угоди з Китаєм про продаж 500 літаків

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Переговори ведуться щодо моделей літаків, кількості та графіків поставок, при цьому контракти залежать від послаблення торговельної напруженості в результаті першого терміну президента США Дональда Трампа і все ще може зірватися, говориться у повідомленні.

"За словами одного з співрозмовників, який побажав залишитися неназваним, обидві сторони все ще узгоджують умови комплексного продажу літаків, включаючи типи і обсяги моделей реактивних літаків і графіки поставок", – зазначає Bloomberg.

Ця угода може бути дзеркальним відображенням очікуваного китайського замовлення Airbus у Франції на 500 літаків, повідомляє Bloomberg.

За словами співрозмовника агеетства, "мега-продаж Китаю, який готувався роками, залежить від того, чи вдасться обом країнам розрядити торговельну ворожнечу, яка бере свій початок ще з першого терміну перебування Трампа на посаді президента".

Пекін отримав тарифне перемир'я ще на три місяці, починаючи з 12 серпня. Замовлення Boeing розглядається як ключовий елемент торговельної угоди, вигідної для Трампа і президента Китаю Сі Цзіньпіна, після тривалих і часом суперечливих переговорів, говориться у повідомленні.

Попередня китайська угода Boeing, про яку було оголошено в листопаді 2017 року під час державного візиту Трампа, передбачала постачання 300 літаків на суму 37 мільярдів доларів, нагадує агентство.

Читайте також:

Потенційна катастрофа: які проблеми економіки США показала криза Boeing й Intel

"Репутаційне мінне поле": чим аварія на борту Alaska Airlines загрожує Boeing

Boeing втрачає довіру і відстає від Airbus: як криза авіагіганта похитнула баланс ринку

Нагадаємо:

Раніше, Китай заборонив місцевим авіакомпаніям приймати нові літаки від американської Boeing Co. 20 квітня літак Boeing, призначений для використання китайською авіакомпанією, приземлився в американському виробничому центрі авіабудівника, який став жертвою двосторонніх тарифів.

У травні Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing авіакомпаніям після торгового перемир'я зі Сполученими Штатами.

Компанія Boeing прогнозує, що авіакомпаніям знадобиться 43 600 нових літаків протягом наступних 20 років.

Раніше повідомлялося, що у США понад 3200 працівників оборонного підрозділу Boeing оголосили страйк після провалу перемовин щодо нової трудової угоди.

Раніше акції виробника літаків Boeing впали майже на 8% на торгах у США 12 червня після того, як літак Air India з 242 людьми розбився через кілька хвилин після зльоту з західного міста Ахмедабад в Індії.