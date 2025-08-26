Korean Air купить 103 літаки Boeing на тлі саміту Трампа і Лі
Korean Air оголосила в понеділок про замовлення на суму 50 мільярдів доларів на 103 літаки Boeing та двигунів і обслуговування GE Aerospace, що збіглося з візитом президента Південної Кореї Лі Чже Мюна до Вашингтона.
Про це повідомляє Reuters.
Найбільше в історії замовлення корейського авіаперевізника, включає літаки Boeing 787, 777 і 737 на суму близько 36,5 млрд доларів.
Korean Air також оголосила в понеділок про окрему угоду з GE про придбання та обслуговування двигунів на суму 13,7 млрд доларів.
Багато країн, які ведуть переговори про торговельні угоди з адміністрацією Трампа, оголосили або планують оголосити про значні замовлення літаків Boeing.
Генеральний директор Korean Air Чо Вон-те, який нещодавно відвідав один із заводів Boeing у США, заявив Reuters у понеділок, що рекордне замовлення допоможе найбільшій корейській авіакомпанії розширити свою діяльність на більше напрямків у США, Латинській Америці та Південній Америці.
Приблизно половина нового замовлення на 103 літаки буде складатися з літаків 737 MAX 10, а решта — з літаків 777-9 і 787. Приблизно 80% нових літаків Boeing замінять існуючі літаки у флоті.
Гендиректор Korean Air заявив, що компанія вірить у Boeing, незважаючи на попередні проблеми, з якими стикався виробник літаків.
Нагадаємо:
Американська компанія Boeing веде переговори щодо укладення угоди з Китаєм про продаж 500 літаків