Korean Air купить 103 літаки Boeing на тлі саміту Трампа і Лі

Korean Air оголосила в понеділок про замовлення на суму 50 мільярдів доларів на 103 літаки Boeing та двигунів і обслуговування GE Aerospace, що збіглося з візитом президента Південної Кореї Лі Чже Мюна до Вашингтона.

Про це повідомляє Reuters.

Найбільше в історії замовлення корейського авіаперевізника, включає літаки Boeing 787, 777 і 737 на суму близько 36,5 млрд доларів.

Korean Air також оголосила в понеділок про окрему угоду з GE про придбання та обслуговування двигунів на суму 13,7 млрд доларів.

Багато країн, які ведуть переговори про торговельні угоди з адміністрацією Трампа, оголосили або планують оголосити про значні замовлення літаків Boeing.

Генеральний директор Korean Air Чо Вон-те, який нещодавно відвідав один із заводів Boeing у США, заявив Reuters у понеділок, що рекордне замовлення допоможе найбільшій корейській авіакомпанії розширити свою діяльність на більше напрямків у США, Латинській Америці та Південній Америці.

Приблизно половина нового замовлення на 103 літаки буде складатися з літаків 737 MAX 10, а решта — з літаків 777-9 і 787. Приблизно 80% нових літаків Boeing замінять існуючі літаки у флоті.

Гендиректор Korean Air заявив, що компанія вірить у Boeing, незважаючи на попередні проблеми, з якими стикався виробник літаків.

Нагадаємо:

