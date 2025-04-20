Літаки Boeing призначені для Китаю почали повертатись до США

Літак Boeing, призначений для використання китайською авіакомпанією, в неділю приземлився в американському виробничому центрі авіабудівника, який став жертвою двосторонніх тарифів.

Про це повідомляє Reuters.

Літак 737 MAX, який призначався для китайської авіакомпанії Xiamen Airlines, приземлився на аеродромі Боїнг в Сіетлі о 18:11, за словами свідка Reuters. Він був пофарбований у ліврею авіакомпанії Сямень.

Літак, який робив зупинки для дозаправки на Гуамі і Гаваях на зворотному шляху довжиною 8000 км, був одним з декількох літаків 737 MAX, які чекали в центрі комплектації Boeing в Чжоушані для завершення робіт і доставки китайському перевізнику.

Цього місяця Трамп підвищив базові тарифи на китайський імпорт до 145%. У відповідь Китай запровадив 125% тарифи на американські товари.

Китайська авіакомпанія, яка приймає замовлення на літак Boeing, може постраждати від мит, враховуючи, що новий 737 MAX має ринкову вартість близько 55 мільйонів доларів, згідно з даними IBA, авіаційної консалтингової компанії.

Незрозуміло, яка сторона прийняла рішення про повернення літака до США, оскільки компанія Boeing не відразу відповіла на запит про коментарі. Сямень не відповів на запит про коментарі.