Китай зупинив постачання літаків Boeing для своїх авіакомпаній

Китай заборонив місцевим авіакомпаніям приймати нові літаки від американської Boeing Co.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пекін також рекомендував тимчасово не купувати авіаційні запчастини та обладнання в компаній зі США. Водночас уряд розглядає, як допомогти перевізникам, які орендують літаки Boeing і зазнають зростання витрат.

За даними Aviation Flights Group, китайські авіакомпанії чекають на близько 10 літаків Boeing 737 Max, зокрема по два для China Southern Airlines, Air China і Xiamen Airlines. Частина з них уже перебуває поблизу виробничої бази у Сіетлі, інші — у Чжоушані, Китай.

За словами джерел, деякі поставки можуть бути дозволені, оскільки документи й оплати були оформлені ще до введення дзеркальних мит США 12 квітня.

На тлі новин акції Boeing втратили 2,5% на попередніх торгах у вівторок.

Нагадаємо:

Авіакомпанія Ryanair може відкласти постачання літаків Boeing, якщо вони подорожчають, що створює конфлікт між виробниками та авіакомпаніями щодо того, хто покриватиме витрати, пов’язані з торговельною війною Дональда Трампа.

Компанія Boeing повідомила про річний збиток у розмірі 11,83 млрд дол, найбільший з 2020 року, оскільки вона бореться з проблемами в своїх комерційних і оборонних підрозділах і наслідками руйнівного страйку робітників заводу на західному узбережжі США.