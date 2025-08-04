Страйк працівників Boeing зупинив роботу оборонного заводу

У США понад 3200 працівників оборонного підрозділу Boeing оголосили страйк після провалу перемовин щодо нової трудової угоди.

Про це пише Reuters.

Члени профспілки District 837, які працюють на заводах у Сент-Луїсі (штат Міссурі) та в Іллінойсі, вдруге відхилили контракт від Boeing, що передбачав підвищення зарплати, бонуси та покращення соцпакета.

У відповідь на страйк компанія Boeing заявила, що реалізує план підтримки виробництва, зокрема шляхом залучення працівників, які не входять до профспілки.

Нинішній страйк може призупинити або затримати виробництво винищувачів F-15, F/A-18, навчальних літаків T-7 та безпілотників MQ-25.

Профспілка зазначає, що нова пропозиція від компанії "майже не відрізняється" від попередньої, відхиленої тиждень тому. Її члени вимагають "угоди, яка відображатиме їхню майстерність, відданість і роль у національній обороні", – заявив голова District 837 Том Боеллінг.

Це не перший випадок страйку в Boeing. Компанія регулярно стикається з напруженими перемовинами через високу відповідальність працівників у виробництві критично важливих оборонних систем.