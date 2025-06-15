Boeing прогнозує потребу в 44 тисячах нових літаків протягом 20 років

Компанія Boeing прогнозує, що авіакомпаніям знадобиться 43 600 нових літаків протягом наступних 20 років.

Про це пише Bloomberg.

Такі ринки, як Китай та Південно-Східна Азія, будуть лідирувати в цьому питанні, адже це дасть змогу отримати транспорт для подорожі для більшої кількості людей.

Тим не менш, американський виробник літаків налаштований дещо менш оптимістично, ніж рік тому, оскільки, за його оцінками, 43 975 літаків увійдуть до світового флоту, що відображає пом'якшення прогнозів щодо глобального економічного зростання.

"Хоча торговельні війни та тарифи, ініційовані президентом Дональдом Трампом, сколихнули світову економіку, авіаційна галузь протягом десятиліть пережила інші кризи та геополітичні потрясіння, зокрема пандемію коронавірусу, яка лише кілька років тому зупинила роботу флотів по всьому світу", – пише Bloomberg.

Boeing очікує, що до 2044 року світовий парк комерційних літаків подвоїться до 49 600 літаків, що відповідає прогнозу ринку, наданому Airbus SE. За даними Boeing, до того часу авіакомпанії на ринках, що розвиваються, експлуатуватимуть понад половину світових реактивних лайнерів, порівняно з майже 40% у 2024 році.

Авіаперевезення різко зросли після пандемії, тоді як Boeing та Airbus лише продовжують працювати з темпами виробництва, подібними до тих, що й десять років тому. Результатом є дефіцит реактивних лайнерів нинішнього покоління.

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Нагадаємо:

Індійський авіаційний регулятор проводить перевірки всіх літаків Boeing 787 Dreamliner в країні після авіакатастрофи 12 червня в місті Ахмедабад, яка забрала життя 241 людини.