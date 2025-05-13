Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing – Bloomberg

Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing авіакомпаніям після торгового перемир'я зі Сполученими Штатами.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg News.

У квітні Boeing заявляв про відмову низки його клієнтів у Китаї приймати нові літаки через тарифи. Та цього тижня офіційні особи в Пекіні почали повідомляти вітчизняним перевізникам і державним установам, що поставки літаків, вироблених в США, можуть бути відновлені.

У понеділок США і Китай домовилися знизити високі тарифи щонайменше на 90 днів. І це дозволило загальмувати торговельну війну між двома найбільшими економіками світу, пише агентство.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Китай заборонив місцевим авіакомпаніям приймати нові літаки від американської Boeing Co.

20 квітня літак Boeing, призначений для використання китайською авіакомпанією, приземлився в американському виробничому центрі авіабудівника, який став жертвою двосторонніх тарифів. Другий літак 21 квітня вирушив назад до США через обопільні мита, які ввів президент Дональд Трамп.

Як повідомлялося, раніше Китай заборонив місцевим авіакомпаніям приймати нові літаки від американської Boeing Co.

Пекін також рекомендував тимчасово не купувати авіаційні запчастини та обладнання в компаній зі США. Водночас уряд розглядає, як допомогти перевізникам, які орендують літаки Boeing і зазнають зростання витрат.

Компанія Boeing пообіцяла знайти інших покупців для літаків, які не були поставлені до Китаю через торгову війну.

Генеральний директор компанії Келлі Ортберг підтвердив, що Китай припинив приймати поставки від Boeing.Під питанням опинилися приблизно 50 літаків, які мали бути передані Китаю цього року.

"Ми постійно спілкуємось із нашими китайськими замовниками та активно розглядаємо варіанти перепродажу вже збудованих або тих, що в процесі виготовлення, літаків", — розповів Ортберг інвесторам.

Також раніше повідомлялося, що Єврокомісія планує запровадити мита на цивільні літаки Boeing у межах нової хвилі обмежень, якщо торговельні переговори з Вашингтоном зазнають краху.

За даними джерел, обізнаних із ситуацією, імпорт американських товарів на суму близько 100 млрд євро опиниться в зоні ризику. Але ці заходи набудуть чинності лише за умови, що ЄС не зможе домогтися зниження чинних мит з боку США. Перед цим список має схвалити більшість країн-членів.