Звіт про катастрофу Air India: подача пального раптом припинилася

Індійське бюро з розслідування авіаційних подій (AAIB) авіакатастрофи 12 червня піднімає нові питання щодо положення критичних перемикачів відключення палива в двигунах.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Попередній звіт свідчить про розгубленість у кабіні пілотів незадовго до катастрофи лайнера авіакомпанії Air India, яка забрала життя 260 людей минулого місяця, після того, як перемикачі припинення подачі палива в двигунах літака перекинулися майже одночасно і позбавили двигуни пального", – говориться у публікації.

Boeing Dreamliner, що прямував до Лондона з індійського міста Ахмадабад, почав втрачати тягу і падати, йдеться у звіті про найсмертоноснішу авіакатастрофу в світі за останнє десятиліття, опублікованому індійськими розслідувачами аварії. Двигуни втратили потужність майже одразу після того, як літак відірвався від землі.

Як показує запис бортового самописця, один пілот запитував іншого, чому той перекрив паливо. Інший пілот відповів, що він цього не робив, йдеться у звіті.

"Паливні перемикачі майже одночасно переключилися з режиму роботи на режим припинення подачі палива одразу після зльоту. У попередньому звіті не сказано, як перемикачі могли переключитися в положення вимкнення під час польоту", – говориться у публікації.



"У звіті не вказано, які саме зауваження були зроблені капітаном літака, а які - першим помічником, а також, хто з пілотів передавав "Мейдей, Мейдей, Мейдей" безпосередньо перед катастрофою", – пише Reuters.

Командиром екіпажу літака Air India був 56-річний Суміт Сабхарвал (Sumeet Sabharwal), який мав загальний наліт 15 638 годин і, за даними індійського уряду, також був інструктором авіакомпанії Air India. Його другим пілотом був 32-річний Клайв Кундер, який мав загальний наліт 3 403 години.

"Катастрофа стала викликом для амбітної кампанії Tata Group з відновлення репутації Air India та оновлення її флоту після того, як перевізник перейшов у власність держави у 2022 році. У своїй заяві Air India визнала цей звіт. Перевізник заявив, що співпрацює з індійською владою, але відмовився від подальших коментарів", – зазначає Reuters.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в аеропорту західного міста Ахмадабад в Індії розбився пасажирський літак Boeing 787, який мав летіти до Лондона.

Індійський авіаційний регулятор проводить перевірки всіх літаків Boeing 787 Dreamliner в країні після авіакатастрофи 12 червня в місті Ахмедабад, яка забрала життя 241 людини.

Акції виробника літаків Boeing впали майже на 8% на торгах у США 12 червня після того, як літак Air India розбився через кілька хвилин після зльоту з західного міста Ахмедабад в Індії.