Акції Boeing обвалилися після катастрофи літака в Індії

Акції виробника літаків Boeing впали майже на 8% на торгах у США 12 червня після того, як літак Air India з 242 людьми розбився через кілька хвилин після зльоту з західного міста Ахмедабад в Індії.

Про це пише Reuters.

Федеральний міністр охорони здоров'я Індії заявив, що в авіакатастрофі загинуло "багато людей".

Літак прямував до аеропорту Гатвік у Великій Британії, а поліцейські заявили, що він розбився в цивільній зоні неподалік аеропорту Ахмедабад.

Сайт відстеження авіації Flightradar24 заявив, що літак - Boeing 787-8 Dreamliner, одним із найсучасніших пасажирських літаків, що перебувають в експлуатації.

Не відразу було зрозуміло, що стало причиною аварії. У заяві Boeing йдеться, що він працює над збором додаткової інформації.

Boeing 787 – це нова серія реактивних літаків із добрими показниками безпеки та відсутністю аварій зі смертельними наслідками.

Новина про катастрофу з'явилася в той час, коли виробник літаків Boeing намагається відновити довіру, пов'язану з безпекою своїх літаків, і наростити виробництво під керівництвом нового головного виконавчого директора Келлі Ортберг.

Нагадаємо:

В аеропорту західного міста Ахмадабад в Індії розбився пасажирський літак.

Комісар поліції індійського міста Ахмадабад Г'янендра Сінгх Малік повідомив, що, схоже, ніхто не вижив в авіатрощі пасажирського літака Boeing 787, який мав летіти до Лондона.