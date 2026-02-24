На Харківщині росіяни атакували вантажівки

Неподалік Валок у Харківській області на віддаленні від лінії фронту окупанти атакували припарковані вантажівки.

Про це повідомляє "Думка".

За даними Харківської обласної прокуратури, близько 5:50 на автодорозі Харків – Київ, між містом Валки та селом Мандричине, відбулася ворожа атака, попередньо, із застосуванням БпЛА типу "Герань-2".

Удар завдано по припаркованих вантажних автомобілях. 42-річний водій зазнав поранень, ще один водій перебуває без свідомості. Обох постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.

Крім того, 23 лютого близько 12:00 збройні сили рф завдали удару FPV-дроном по селу Красний Яр Вовчанської територіальної громади. Поранення отримали 45-річна жінка та 50-річний чоловік.

Також на автомобільній дорозі державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський зафіксували влучання двох безпілотників.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, удар стався близько другої години ночі в розподільчу смугу поблизу селища Шарівка.

Внаслідок атаки пошкоджено близько 40 м бар'єрного огородження. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо:

У ніч на 24 лютого російські загарбники атакували балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 133 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "Шахеди".