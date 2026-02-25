Росія хоче перенаправити більше доходів від нафти до резервного фонду через падіння цін

Росія планує перенаправити більше доходів від нафти до резервного фонду бюджету, щоб уберегти його від вичерпання і зняти тиск з валютного ринку, де рубль зміцнюється.

Про це повідомляє Reuters, передає міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.

Росія стикається з падінням доходів від продажу нафти, свого основного експортного товару, через зростання знижок на світових ринках внаслідок тиску США на ключових покупців російської нафти.

"Можливо, з огляду на зовнішні умови, (бюджетні) показники можуть бути дещо скориговані, дещо змінені", – сказав Сілуанов журналістам після щорічного звіту уряду перед парламентом.

Сілуанов зазначив, що уряд планує протягом найближчих двох тижнів прийняти рішення про зниження так званої граничної ціни, вище якої доходи бюджету від продажу нафти перераховуються до Національного фонду добробуту.

Російська нафта постійно торгується нижче цієї ціни, яка наразі становить 59 доларів за барель і, згідно з раніше оголошеними планами, щороку знижуватиметься на 1 долар.

Агресор має 56 мільярдів доларів у бюджетних резервах, які уряд може використовувати для покриття дефіциту, але аналітики оцінюють, що за нинішніх темпів зниження доходів ці резерви будуть в основному вичерпані протягом року.

Сілуанов не повідомив, на скільки уряд планує знизити граничну ціну, але така зміна автоматично означатиме скорочення витрат, оскільки більше грошей буде надходити до фонду.

Продаж іноземної валюти з резервного фонду на ринку спричинив зростання курсу рубля, а сильний обмінний курс ще більше зменшив доходи держави та експортних компаній.

Прем'єр-міністр Росія Міхаіл Мішустін повідомив парламенту під час презентації свого щорічного звіту, що у вівторок пізно ввечері відбулася зустріч високопосадовців уряду та центрального банку щодо фінансування зростаючого дефіциту бюджету.

Нагадаємо:

Російські нафтовидобувні компанії у 2025 році зменшили темпи буріння до найнижчого рівня за три роки, погіршивши перспективи зростання видобутку цього року на тлі того, що західні санкції та міцний рубль підривають доходи.