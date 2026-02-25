В Києві електротранспорт частково відновить рух

Із 26 лютого в Києві поступово відновлюють роботу електротранспорту на правому березі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що наразі технічна можливість дозволяє відновити рух електротранспорту на правому березі столиці.

За інформацією КМДА, відзавтра відновлюють роботу тролейбусні маршрути:

№№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Трамвайні маршрути:

№№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Також відновлюють роботу автобусних маршрутів, які тимчасово не курсували:

№№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

"Відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з'єднують обидва береги столиці, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури", – зазначили в адміністрації.

Для забезпечення перевезень пасажирів на лівому березі тимчасово посилять роботу окремих автобусних маршрутів – туди переспрямують частину вивільненого рухомого складу.

Нагадаємо:

Через наслідки ворожих обстрілів і складну ситуацію в енергосистемі тимчасово призупиняв рух наземний електротранспорт на правому березі Києва.