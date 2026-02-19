У Києві відкрили другий вихід зі станції метро "Лук'янівська"
"Київський метрополітен" відкрив для пасажирів другий вихід зі станції метро "Лук'янівська", який за час війни уже сім разів зазнав пошкоджень.
Про це "Київський метрополітен" інформує у Телеграм.
"Відновлено роботу другого виходу зі станції метро "Лук'янівська" у напрямку ТЦ "Квадрат", працює з 5:36 до 22:27", – говориться у повідомленні.
Вихід № 1 (зі сторони вул. Юрія Іллєнка) працює із 5:35 до 22:28.
"Київський метрополітен" зазначає, що наземний вестибюль станції метро "Лук'янівська" є одним з об'єктів, що найбільше постраждали внаслідок ворожих обстрілів столиці. Так, із початку повномасштабного вторгнення його пошкодили 7 разів.
"Під час обстрілів найбільше зазнають пошкоджень вхідні групи дверей. Тому найближчим часом відбудеться почергова заміна дверей у напрямку вулиці Юрія Іллєнка. Про початок робіт додатково поінформуємо", – говориться у повідомленні.
У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття, на вхід відкриті всі вестибюлі, нагадує "Київський метрополітен".
Нагадаємо:
Унаслідок ворожого обстрілу у ніч проти 3 лютого в Києві на станції метро "Дарниця" в одному із вестибюлів було зафіксовано пошкодження стіни у службовому приміщенні, у касовій залі виявлено наскрізні отвори у двох вікнах.
У червні минулого року внаслідок масованої нічної атаки у Києві на червоній гілці було пошкоджено колії метро та кабелі між станціями "Дарниця" – "Лівобережна".