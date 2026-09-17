Один з пунктів перетину на кордоні з Молдовою тимчасово не працює
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Державна прикордонна служба
У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою призупинили пропускні операції.
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"Молдовські колеги повідомили про тимчасове призупинення оформлення осіб та транспортних засобів у зв'язку з технічними несправностями. Просимо громадян обирати для подорожі інші пункти пропуску", – говориться у повідомленні.
Нагадаємо:
Раніше окупанти атакували пункт пропуску "Староказаче", що в Одеській області на кордоні з Молдовою, внаслідок чого 2 людини загинули; КПП тимчасово не працює.