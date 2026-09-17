Один з пунктів перетину на кордоні з Молдовою тимчасово не працює

У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою призупинили пропускні операції.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"Молдовські колеги повідомили про тимчасове призупинення оформлення осіб та транспортних засобів у зв'язку з технічними несправностями. Просимо громадян обирати для подорожі інші пункти пропуску", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше окупанти атакували пункт пропуску "Староказаче", що в Одеській області на кордоні з Молдовою, внаслідок чого 2 людини загинули; КПП тимчасово не працює.